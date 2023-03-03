Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:00, 3 марта 2023Интернет и СМИ

Россиянам перечислили основные способы не попасться на фишинг

Количество фишинговых сайтов в России выросло почти на треть

Фото: Christin Hume / Unsplash

Количество фишинговых сайтов в России выросло в 2022 году почти на треть (31,3 процента) к показателям 2021 года. Такими данными в беседе с «Лентой.ру» поделились аналитики компании Group-IB, которые также назвали основные способы не попасться на фишинг.

«Фишинг остается наиболее распространенной угрозой в интернете, ее масштабы продолжают расти, — сказал руководитель группы по защите от фишинга СERT-GIB компании Group-IB Иван Лебедев. — Подобные сайты составляют 98-99 процентов заблокированных ресурсов киберпреступников. В первую очередь это ресурсы, которые играют роль одного их основных элементов популярной схемы "Мамонт" и ее версий, где у жертвы под предлогом фейковой покупки, доставки, аренды или свидания похищают деньги и данные банковских карт».

Материалы по теме:
«Ты все время боишься» Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
«Ты все время боишься»Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
20 сентября 2021
Хакеры, ракеты и контрабанда. Как Северная Корея противостоит жесточайшим санкциям Запада за создание ядерного оружия?
Хакеры, ракеты и контрабанда.Как Северная Корея противостоит жесточайшим санкциям Запада за создание ядерного оружия?
17 июня 2022
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее. Чем это грозит простым россиянам?
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее.Чем это грозит простым россиянам?
30 декабря 2022

Суммарно в 2022 году аналитики СERT-GIB выявили в доменных зонах .ru и .рф 20,2 тысячи фишинговых доменов против 15,4 тысячи доменов годом ранее. Выросло и количество таких ресурсов, которые после выявления удалось заблокировать. В России — с 3,2 тысячи до 7,1 тысячи, в глобальном масштабе — с 31,4 тысячи до 59,3 тысячи. В компании отмечают, что эти сайты специализировались в основном на похищении у пользователей из России логинов и паролей от различных учетных записей, в том числе мессенджеров, а также данных банковских карт. При этом чаще всего такие площадки маскируются под социальные сети, банки, почтовые сервисы. Для этого использовались услуги хостинг-провайдеров из США, России и Германии.

Аналитики Group-IB перечислили основные правила, которые помогут россиянам избежать фишинговой угрозы. В частности, необходимо проявлять бдительность при загрузке приложений известных брендов даже из официальных магазинов, проверять доменные имена подозрительных сайтов, сверять реквизиты карточек при совершении онлайн-покупок и не сообщать коды из смс и пуш-уведомлений, а также детальные банковские и персональные данные,

Ранее «Лаборатория Касперского» назвала лидеров по объему утечек данных в России в 2022 году. Ими стали сервисы доставки (34 процента) и ритейлеры (14 процентов). Отмечается, что всего в открытом доступе оказалось 168 значимых баз данных компаний, около двух миллиардов записей или почти 300 миллионов пользовательских данных, включая 48 миллионов паролей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вениамин Лыков
Обсудить
Последние новости
Пригожин объявил о фактическом окружении Артемовска российскими силами
У витамина В5 выявили потенциал для борьбы с раком крови
Продюсер популярного шоу на ТНТ раскрыла его судьбу
ВСУ обстреляли сотрудников Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ
Массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте
В России захотели запретить снимать видео и фотографировать во время уроков
Норвежский врач назвал процент страдающих астмой лыжников сборной
Обвиненного в использовании анестетика актера уволили из сериала Netflix
Петербуржец заставил сына пригнать ему внедорожник от дома бывшей жены
Смотревший Путина с лапшой на ушах депутат высказался о деле за дискредитацию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.