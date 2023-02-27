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06:19, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

Названы лидеры по объему утечек данных в России

Kaspersky: лидерами по объему утечек в РФ в 2022 году стали сервисы доставки и ритейл

Фото: Pixabay

«Лаборатория Касперского» назвала лидеров по объему утечек данных в России в 2022 году, ими стали сервисы доставки (34 процента) и ритейлеры (14 процентов), передает РИА Новости.

Отмечается, что всего было «слито» 168 значимых баз данных компаний, около двух миллиардов записей или почти 300 миллионов пользовательских данных, включая 48 миллионов паролей.

Согласно отчету, большая часть утечек произошла в результате атак на крупный бизнес. В первую десятку по количеству скомпрометированных данных вошли по две утечки компаний в сфере доставки и ритейла.

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В «Лаборатории Касперского» уточнили, что попасть в сеть могут не только данные пользователей, но и сотрудников, включая рабочую информацию, такую как должность и электронный адрес, и личную — номер мобильного телефона, финансовые сведения.

В 2023 году ожидается рост утечек данных на 20 процентов, пояснил эксперт компании по кибербезопасности Игорь Фиц. «При этом велика вероятность, что злоумышленники продолжат обращать внимание на сферу ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации», — заключил он.

Ранее системный архитектор ИМБА ИТ Всеволод Терентьев заявил, что зарегистрированные случаи утечки пользовательских данных начали приближаться к реальным цифрам, кроме того, выросла доля утечек из платежных сервисов, бирж криптовалют. Одной из причин может являться обострение геополитической напряженности.

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Марина Совина
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