Рост утечек пользовательских данных объяснили

Эксперт Терентьев заявил о приближении официального числа утечек данных к реальным цифрам

Зарегистрированные случаи утечки пользовательских данных начали приближаться к реальным цифрам, кроме того, выросла доля утечек из платежных сервисов, бирж криптовалют. Одной из причин может являться обострение геополитической напряженности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил системный архитектор ИМБА ИТ Всеволод Терентьев.

«С учетом количества зарегистрированных случаев стоит говорить не об увеличении числа утечек, а скорее о приближении числа зарегистрированных случаев к реальным цифрам, и это при том, что выросла доля утечек из платежных сервисов и бирж криптовалют, 48 случаев — это сравнительно небольшой результат в сравнении с количеством компаний», — считает Терентьев.

Само увеличение, по мнению эксперта, можно связывать с обострением геополитической ситуации прошлого года: хакеры прибегают к попыткам взлома в разных сферах и областях. Терентьев подчеркнул, что необходимо уделять должное внимание вопросам кибербезопасности, увеличивая шансы сопротивления кибератакам, взломам и утечкам.

«Одним из факторов который может повлиять на снижение утечек — изменение политической напряженности. Сейчас компании в сфере кибербезопасности фиксируют снижение непрофессиональных атак, а с повышением квалификации хакеров, растет и число атак, направленных конкретно на причинение вреда важным объектам инфраструктуры и создание информационного шума вокруг взломов и утечек», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В 2022 году утечки в финансовом секторе резко участились — их число выросло в 1,7 раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование InfoWatch. При этом объем похищенных персональных данных увеличился сразу в 32 раза.