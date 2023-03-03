Раскрыты последствия вырубки лесов в тропиках

Nature: вырубки тропических лесов приведут к уменьшению осадков

Вырубка лесов приводит к уменьшению количества осадков в большей части тропиков. Негативные последствия обезлесения раскрыли ученые Лидского университета, которые опубликовали статью в журнале Nature.

Специалисты объединили данные мониторинга за степенью обезлесения и осадками, чтобы изучить последствия потери лесов в трех регионах — Амазонке, Конго и Юго-Восточной Азии, где произошли быстрые изменения уровня землепользования. Исследование включало анализ спутниковых наблюдений с 2003 по 2017 год, чтобы определить места, где велась вырубка лесов. Уровень осадков в этих районах сравнивался с осадками в близлежащих местах, где леса остались нетронутыми.

Оказалось, что потеря древесного покрова в тропических лесах была связана с уменьшением количества осадков за последние 14 лет. Наибольшее абсолютное уменьшение осадков наблюдалось в сезон дождей, когда их уровень уменьшился до 0,6 миллиметра в месяц на каждый процент потери лесного покрова.

По их оценкам, к концу века, если скорость обезлесения в Конго продолжится, количество осадков в регионе может сократиться на 8-12 процентов, что окажет серьезное воздействие на биоразнообразие и сельское хозяйство, а также может поставить под угрозу существование лесов Конго, которые являются одними из крупнейших в мире хранилищ углерода.

По словам ученых, тропические леса играют решающую роль в гидрологическом цикле, поддерживая местные и региональные режимы осадков. Потеря древесного покрова нарушает процесс, при котором влага из листьев возвращается в атмосферу, где образует дождевые облака. Сокращение количества осадков, вызванное вырубкой тропических лесов, негативным образом повлияет на людей, живущих в этих регионах, из-за растущего дефицита воды и снижения урожайности.