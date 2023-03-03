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05:01, 3 марта 2023Забота о себе

В сети предупредили об опасностях секса по дружбе

На Reddit предупредили, что секс по дружбе становится проблемой при беременности

Фото: Unsplash

Пользователи Reddit предупредили об опасностях секса с друзьями. Эту интимную тему они обсудили в подразделе AskReddit.

Один из пользователей сети отметил, что секс по дружбе становится проблемой при возникновении нежелательной беременности.

Все прекрасно, пока кто-то не забудет о контрацепции

Hey_Batfinkпользователь Reddit

Множество комментариев посвящено почти неизбежной, по мнению подписчиков раздела, опасности влюбиться в партнера.

Весело и хорошо какое-то время, но не так удовлетворяет, как отношения. И обоим нужно уметь абстрагироваться, иначе кто-то влюбится

Akiramпользователь Reddit

Если так много людей с трудом контролируют бактерии пищеварительного тракта, говорящие им, что есть, как они будут противостоять одному из самых сильных человеческих инстинктов? Выделяющиеся во время секса гормоны, отвечающие за привязанность, невероятно сильны

анонимный пользователь Reddit
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Еще один пользователь предупредил, что отсутствие любви между занимающимися сексом людьми может привести к тому, что один начнет использовать другого.

Они переставали относиться ко мне как к подруге и начинали обращаться со мной как с сексуальным объектом

am_i_boyпользователь Reddit

Ранее сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс рассказала о настоящем отношении женщин к оральному и анальному сексу. По ее словам, большинство женщин такие виды интима оценивают положительно и любят их.

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Александра Лисица
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