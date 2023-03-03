В сети предупредили об опасностях секса по дружбе

На Reddit предупредили, что секс по дружбе становится проблемой при беременности

Пользователи Reddit предупредили об опасностях секса с друзьями. Эту интимную тему они обсудили в подразделе AskReddit.

Один из пользователей сети отметил, что секс по дружбе становится проблемой при возникновении нежелательной беременности.

Все прекрасно, пока кто-то не забудет о контрацепции Hey_Batfink пользователь Reddit

Множество комментариев посвящено почти неизбежной, по мнению подписчиков раздела, опасности влюбиться в партнера.

Весело и хорошо какое-то время, но не так удовлетворяет, как отношения. И обоим нужно уметь абстрагироваться, иначе кто-то влюбится Akiram пользователь Reddit

Если так много людей с трудом контролируют бактерии пищеварительного тракта, говорящие им, что есть, как они будут противостоять одному из самых сильных человеческих инстинктов? Выделяющиеся во время секса гормоны, отвечающие за привязанность, невероятно сильны анонимный пользователь Reddit

Еще один пользователь предупредил, что отсутствие любви между занимающимися сексом людьми может привести к тому, что один начнет использовать другого.

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Ранее сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс рассказала о настоящем отношении женщин к оральному и анальному сексу. По ее словам, большинство женщин такие виды интима оценивают положительно и любят их.