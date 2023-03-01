Сексолог рассказала об истинном отношении женщин к оральному и анальному сексу

Сексолог Кокс: большинство женщин относится к оральному и анальному сексу положительно

Большинство женщин оценивает оральный и анальный секс положительно и любит им заниматься, заявила сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс. Об этом она рассказала в своей колонке для издания Daily Mail.

Кокс сослалась на канадское исследование, главная цель которого заключалась в том, чтобы выяснить истинное отношение женщин к этим формам интимной близости. Опрос показал, что 28 процентов респонденток считают оральный секс с мужчинами очень приятным, а чуть больше половины из них заявили, что это «в какой-то степени приятно». Не получают удовольствия от этой формы половых контактов 17 процентов опрошенных. При этом многие женщины наслаждаются властью, которую им дает оральный секс, добавила специалистка.

В то же время к анальному сексу положительно относится 31 процент участниц опроса. Они занимаются им не из чувства долга, а потому что получают от него удовольствие и даже достигают оргазма. В то же время при выборе между анальным и вагинальным половым актом почти все женщины единодушно проголосовали за второй вариант.

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