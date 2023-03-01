Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 1 марта 2023Забота о себе

Сексолог рассказала об истинном отношении женщин к оральному и анальному сексу

Сексолог Кокс: большинство женщин относится к оральному и анальному сексу положительно

Фото: Unsplash

Большинство женщин оценивает оральный и анальный секс положительно и любит им заниматься, заявила сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс. Об этом она рассказала в своей колонке для издания Daily Mail.

Кокс сослалась на канадское исследование, главная цель которого заключалась в том, чтобы выяснить истинное отношение женщин к этим формам интимной близости. Опрос показал, что 28 процентов респонденток считают оральный секс с мужчинами очень приятным, а чуть больше половины из них заявили, что это «в какой-то степени приятно». Не получают удовольствия от этой формы половых контактов 17 процентов опрошенных. При этом многие женщины наслаждаются властью, которую им дает оральный секс, добавила специалистка.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

В то же время к анальному сексу положительно относится 31 процент участниц опроса. Они занимаются им не из чувства долга, а потому что получают от него удовольствие и даже достигают оргазма. В то же время при выборе между анальным и вагинальным половым актом почти все женщины единодушно проголосовали за второй вариант.

Ранее Джастин Лемиллер раскрыла правду о женском возбуждении. Женское желание — это прежде всего ответная реакция на сексуальные стимулы, потому оно возникает во время мужских ласк либо при наличии некоторых стимулов, объяснила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Россия приостановила свое участие в ДСНВ
Ночную Москву сняли на видео из кабины пилота самолета
Директор ФБР назвал наиболее вероятную причину пандемии COVID-19
Создан робот для 3D-печати на органах внутри тела
На Украине работников военкоматов отправили на фронт
Вучич заявил о готовности обсуждать план Запада по Косово
Блогерша отказалась носить бюстгальтер и рассказала о реакции семьи
Первый украинский нацгвардеец записался в российский батальон
В Госдуме призвали запретить часть аниме и видеоигр из-за «Редана»
Раскрыта частота появления новых финансовых пирамид в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.