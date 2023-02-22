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05:06, 22 февраля 2023Забота о себе

Психолог раскрыла правду о женском сексуальном возбуждении

Психолог Таша Зайтер предупредила, что женщинам для возбуждения требуются особые условия

Фото: tugol / Shutterstock

Большинству женщин для сексуального возбуждения требуются особые условия, предупредила психолог Таша Зайтер. В авторской колонке для Psychology Today она раскрыла правду о женском желании.

У большей части мужчин сексуальное возбуждение возникает спонтанно, рассказала Зайтер. У женщин желание возникает в ответ на мужские ласки либо при наличии некоторых стимулов.

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женщин испытывают сексуальное желание при определенных стимулах, в отличие от мужчин, возбуждающихся просто так

«Ко мне часто обращаются женщины, стыдливо рассказывающие о нежелании заниматься сексом с любимым мужем. Они уверены, что с ними что-то не так. На самом же деле с ними все в порядке», — пояснила психолог.

Большинству женщин нужны две вещи для возбуждения: отсутствие стресса и эротические ощущения — прикосновения, ласка

Таша Зайтерпсихолог

Женское желание — это прежде всего ответная реакция на сексуальное возбуждение или сексуальные стимулы. Для того, чтобы женщина испытала сексуальное желание (особенно в длительных отношениях), мужчина должен ее «завести», говорит Зайтер.

Главным убийцей женского возбуждения является стресс, пояснила психолог. Поэтому единицы женщин способны почувствовать сексуальное желание просто так после долгого рабочего дня и заботы о детях.

Часто лучший секс бывает в отпуске, когда уровень стресса минимален

Таша Зайтерпсихолог
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Женщина должна чувствовать себя спокойно и в безопасности, чтобы почувствовать возбуждение, а затем и сексуальное желание. «Когда она ложится спать, и мужчина целует ее, она не сразу чувствует желание. Оно возникает только после долгих мужских ласк», — резюмировала Зайтер.

Ранее психолог-сексолог Евгений Резанов назвал причину ухода мужчин после секса. Он пояснил, что такие мужчины страдают синдромом Казановы.

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Алиса Дмитриева
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