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08:32, 3 марта 2023Мир

Боррель оценил последствия исключения России из G20

Боррель: исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Исключение России из Большой двадцатки (G20) противоречило бы принципу многосторонних отношений. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?"», — ответил он на предложение решать текущие мировые проблемы без Москвы. Также дипломат указал на необходимость слушать других.

О том, что США запланировали исключить РФ из G20, сообщалось 7 декабря. Эта мера включена в проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Документ предполагает усилия Вашингтона по исключению российских служащих не только из G20, но также из Совета по финансовой стабильности, Базельского комитета по банковскому надзору и Международной ассоциации страховых надзоров.

В МИД РФ позже заявили, что в подобных планах США нет ничего нового. Мировое большинство не поддерживает политику по изоляции России, убеждены в министерстве.

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Марина Совина
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