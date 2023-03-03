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12:33, 3 марта 2023Экономика

Цены на газ в Европе обрушились

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Cezary Aszkielowicz / Reuters

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость газа в Европе обрушилась. Во время сессии в пятницу, 3 марта, цена опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки. Это произошло впервые с 23 августа 2021 года.

Общее снижение цены за день составило 3 процента. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 498,5 доллара за тысячу кубометров.

Котировки TTF1! от TradingView

В общей сложности за эту зиму цены на топливо упали втрое. Если 30 ноября прошлого года фьючерсы на газ торговались на уровне 1550 долларов за одну тысячу кубометров, то 28 февраля торги закрылись на уровне 515 долларов.

Тенденция объясняется очень теплой погодой в регионе. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре и январе находилась на высоком уровне, а 15 января достигла рекорда за все время наблюдения — 35,4 процента. В целом Европа смогла избежать энергетического кризиса благодаря теплой зиме. Однако теперь газ «застрял» в запасах, а его рыночная стоимость обесценивается. Любые продажи на спотовом рынке будут идти в убыток, писал Bussines Insider.

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Платон Щукин
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