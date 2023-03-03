Россиянину пообещали подключить газ за шесть лет

Жителю Краснодарского края пообещали подключить газ за шесть лет

Жителю поселка Российский в Краснодарском крае пообещали подключить газ за шесть лет. Такой ответ пришел россиянину после подачи заявки на проведение газоснабжения к дому в рамках госпрограммы по газификации, передает издание «Подъем».

В техническом условии указан срок 2289 дней. При этом получивший документ мужчина отметил, что в соседних домах газ есть. Россиянин попросил компанию «Краснодаргоргаз» подключить газ раньше 2029 года, так как обогревать дом с помощью электричества выходит дорого.

Сотрудники «Краснодаргоргаза» заявили, что при составлении договора могла произойти ошибка. «Заявитель обращался к нам. Возможно опечатка, возможно, в программе что-то, нужно смотреть, частный случай. Мы сейчас разбираемся с этой темой», — пояснили в компании.

В феврале жильцы дома в центре Москвы лишились газа на неопределенный срок. Владельцам квартир пришло уведомление от «Мосгаза», в котором сообщалось, что здание является аварийным, а провести ремонт без отключения дома от коммуникаций невозможно из-за схемы подключения.