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09:03, 3 марта 2023Ценности

Стилист назвала главную старящую ошибку при уходе за волосами

Стилист Петти назвала использование термоинструментов старящей ошибкой при укладке волос

Фото: J. Balla Photography / Unsplash

Стилист онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти назвала главную старящую ошибку при уходе за волосами. Ее комментарий приводит Express.co.uk.

Так, эксперт призвала женщин с возрастом отказываться от использования при укладке термоинструментов, таких как утюжки, щипцы и фен. «Поскольку ваши волосы начнут вырабатывать меньше кожного сала, они, естественно, будут менее увлажненными и более ломкими. В данном случае воздействие тепла, скорее всего, нанесет непоправимый ущерб, из-за которого вы будете выглядеть старше», — пояснила она.

В свою очередь, специалистка посоветовала сушить пряди естественным образом. При этом женщинам с вьющимися волосами для создания красивых упругих локонов она порекомендовала наносить текстурирующий спрей после душа и заплетать косы или использовать бигуди.

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В то же время обладательницам прямых прядей следует избавляться от влаги посредством полотенца или фена с холодным воздухом, заключила собеседница издания.

В феврале врач-трихолог Виктория Ощепкова раскрыла россиянам вредоносные последствия сушки волос феном. Она отметила, что из-за постоянного воздействия высоких температур волосы становятся сухими и начинают сечься, поскольку из них испаряется влага.

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Алина Гостева
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