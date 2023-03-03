Тайник с боеприпасами и взрывчаткой ВСУ в Херсонской области попал на видео

В Херсонской области правоохранители нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой ВСУ

В Херсонской области сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии обнаружили замаскированный тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ГУ МВД региона в своем Telegram-канале и публикует оперативное видео.

На кадрах видны правоохранители, которые обследуют обнаруженный схрон.

Арсенал был спрятан в лесу Скадовского района. Его местонахождение было установлено с помощью квадрокоптера. Оттуда изъято 134 танковых боеприпаса со 139 пороховыми зарядами, а также документация на украинском языке.

Обнаруженные снаряды и взрывчатка принадлежали украинской военной части. Арсенал передан Минобороны России.

Сотрудники полиции выясняют причастных к организации тайника.