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14:37, 3 марта 2023Силовые структуры

Тайник с боеприпасами и взрывчаткой ВСУ в Херсонской области попал на видео

В Херсонской области правоохранители нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой ВСУ

В Херсонской области сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии обнаружили замаскированный тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ГУ МВД региона в своем Telegram-канале и публикует оперативное видео.

На кадрах видны правоохранители, которые обследуют обнаруженный схрон.

Арсенал был спрятан в лесу Скадовского района. Его местонахождение было установлено с помощью квадрокоптера. Оттуда изъято 134 танковых боеприпаса со 139 пороховыми зарядами, а также документация на украинском языке.

Обнаруженные снаряды и взрывчатка принадлежали украинской военной части. Арсенал передан Минобороны России.

Сотрудники полиции выясняют причастных к организации тайника.

Любовь Ширижик
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