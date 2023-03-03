Дело против отрицавшего Холокост российского преподавателя прекратили

В Петербурге суд прекратил уголовное дело против преподавателя, отрицавшего Холокост

Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело против бывшего преподавателя Северо-Западного института управления РАНХиГС и Санкт-Петербургского экономического университета Владимира Матвеева, который на вебинаре для учителей Ленобласти отрицал Холокост. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Матвеев обвинялся в преступлении по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») Уголовного кодекса РФ. Однако дело было прекращено за истечением сроков уголовного преследования. Процесс проходил в закрытом режиме.

Зимой 2021 в СМИ появились сообщения, что преподаватель на онлайн-лекции «Урок памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица» назвал Холокост мифом и поставил под сомнение массовое уничтожение нацистами этнических групп. После инцидента Матвеева уволили из вузов. Мужчина пытался восстановиться на работе через суд, но ему было отказано.

Ранее сообщалось, что слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата Абдалкина заподозрили в дискредитации армии.