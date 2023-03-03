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01:55, 3 марта 2023Силовые структуры

На слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата завели дело

Слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата Абдалкина заподозрили в дискредитации армии

Кадр: страница Михаила Абдалкина во «ВКонтакте»

На самарского депутата Михаила Абдалкина, с лапшой на ушах слушавшего послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, завели дело. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Газета «Коммерсантъ» выяснила, что полиция направила в суд административный протокол в отношении Абдалкина по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Депутат не смог объяснить, как, по мнению правоохранителей, он дискредитировал армию. В соцсети он отметил, что судебное заседание по делу назначено на 7 марта, и пообещал бороться и доказать свою невиновность.

21 февраля Абдалкин разместил во «ВКонтакте» видео, на котором он слушает послание президента с лапшой на ушах. Этим он возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна, опубликовавшего фото самарского парламентария. Он призвал коммунистов приструнить своего однопартийца.

В ходе своего обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера.

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Марина Совина
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