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18:56, 22 февраля 2023Россия

В Госдуме возмутились слушавшим послание Путина с лапшой на ушах депутатом

Хинштейн возмутился слушавшим послание Путина с лапшой на ушах самарским депутатом

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат самарской губернской думы Михаил Абдалкин прослушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах и этим возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В качестве подтверждения своих слов парламентарий опубликовал фото Абдалкина, на котором тот сидит сложа руки с лапшой на ушах.

Парламентарий отметил, что поступок его самарского коллеги-коммуниста достоин не российского, но украинского депутата, и сообщил, что поведение Абдалкина идет вразрез с заявлениями главы КПРФ Геннадия Зюганова.

«Пока лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы восхищается вчерашним посланием президента, заверяя, что антипрезидентских "выпадов больше не будет", (...) депутат Самарской губдумы Михаил Абдалкин демонстрирует прямо противоположную линию», — сообщил Хинштейн. Депутат отметил, что, в то время как для Зюганова это послание было принципиальным, для Абдалкина оно «ограничилось лапшой». Он призвал коммунистов приструнить своего однопартийца.

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера.

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Марк Леонов
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