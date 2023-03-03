Обвиненного в использовании анестетика актера уволили из сериала Netflix

Обвиненного в использовании анестетика актера Ю А Ина уволили из сериала Netflix «Зов ада»

Звезду корейского кино, актера Ю А Ина, обвиненного в использовании анестетика, уволили из сериала Netflix «Зов ада». Об этом сообщает NME.

По данным портала, артист не будет участвовать в съемках второго сезона проекта, так как ранее его обвинили в незаконном употреблении наркотиков. Сообщается, что актер сдал тесты на употребление марихуаны, кокаина, пропофола и кетамина, которые показали положительные результаты.

В соответствии с Законом о контроле над наркотиками Южной Кореи, Ю А Ину грозит до десяти лет тюремного заключения или штраф в размере до 100 миллионов вон (примерно 5,8 миллиона рублей).

В продолжении сериала «Зов ада» роль Ина исполнит южнокорейский актер Ким Сон Чхоль («Правила игры», «Битва за Чансари», «Любите ли Вы Брамса?»). О дате выхода второго сезона дорамы не сообщается.

В начале февраля стало известно, что Ю А Ина отправили под следствие по обвинению в предполагаемом незаконном употреблении анестезирующего препарата.