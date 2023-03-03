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10:48, 3 марта 2023Силовые структуры

В Москве платное интим-свидание мужчин закончилось убийством

В Москве мужчина задушил клиента во время оказания интим-услуг, возбуждено уголовное дело

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве следователи возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном во время интим-свидания двоих мужчин. Об этом сообщил агентству «Москва» осведомленный источник.

Преступление произошло в районе Щукино поздним вечером 1 марта. По предварительным данным, 29-летний подозреваемый приехал к москвичу для оказания интимных услуг. Во время встречи между ними возник конфликт из-за качества обслуживания. Тогда мужчина задушил клиента.

Подозреваемый в совершении убийства задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, идет допрос свидетелей.

4 июня 2022 года сообщалось, что бывшую участницу ток-шоу «За гранью» трансгендера Руслану Газимзянову задержали в Подмосковье за убийство на свидании. Она познакомилась с 36-летним Антоном Лузяниным на платформе Tinder и вскоре решила увидеть его в реальной жизни. 24 апреля пара устроила свидание в квартире на Арбате, однако во время встречи они поссорились. В ходе конфликта Газимзянова ударила мужчину по голове, затем задушила его.

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Любовь Ширижик
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