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Телезвезду-трансгендера задержали в Подмосковье за убийство на свидании

Телезвезду-трансгендера Руслану Газимзянову задержали в Подмосковье за убийство мужчины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывшую участницу ток-шоу «За гранью» трансгендера Руслану Газимзянову задержали в Подмосковье за убийство на свидании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 27-летняя россиянка познакомилась с 36-летним Антоном Лузяниным на платформе Tinder и вскоре решила увидеть его в реальной жизни. 24 апреля пара устроила свидание в квартире на Арбате, однако во время встречи они поссорились. В ходе конфликта Газимзянова ударила мужчину в голову, затем задушила его.

Известно, что злоумышленница раздела жертву и подожгла квартиру, чтобы скрыть улики. Сотрудники правоохранительных органов 2 июня обнаружили телезвезду в подмосковном Воскресенске и доставили в отдел. Трансгендера будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее также сообщалось, что в Камчатском крае 38-летний уроженец Владивостока предстанет перед судом за убийство 25-летнего россиянина: он вытолкнул сидевшего на подоконнике знакомого в открытое окно.

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Майя Пономаренко
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