Суд назначил принудительное лечение пытавшейся убить сына россиянке

Суд Екатеринбурга назначил принудительное лечение пытавшейся убить сына женщине

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил принудительное лечение женщине, пытавшейся убить сына — комиссия экспертов заключила, что она страдает психическим расстройством, из-за чего не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, принудительное лечение будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

В начале августа 2021 года жительница Екатеринбурга выпала из окна балкона вместе с сыном. Ребенок был своевременно доставлен бригадой скорой помощи в больницу, благодаря этому его удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудили и расследовали уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего» УК РФ.

Ранее стало известно, что в Камчатском крае 38-летний уроженец Владивостока предстанет перед судом за убийство 25-летнего россиянина: он вытолкнул сидевшего на подоконнике знакомого в открытое окно.