Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:53, 3 марта 2023Мир

Тысячи украинских беженцев в Испании не получили обещанную финансовую помощь

El Pais: тысячи украинских беженцев в Испании не получили обещанную финансовую помощь

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Тысячи украинских беженцев, находящихся на территории Испании, так и не получили финансовую помощь, обещанную им в июне 2022 года правительством королевства. Об этом пишет El Pais.

Летом прошлого года испанский министр интеграции, социального обеспечения и миграции Хосе Луис Эскрива пообещал беженцам 400 евро в месяц на семью, а также 100 евро на каждого ребенка во время их полугодового пребывания в стране. Сумма средств, выделяемых из европейских фондов, составляла 52,8 миллиона евро.

Материалы по теме:
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

70 процентов суммы было перечислено автономным сообществам в октябре 2022 года. Однако из-за бюрократических проблем украинские семьи до сих пор не получили эти средства. Из 16 ответивших на запрос издания автономных сообществ восемь — Астурия, Кантабрия, Кастилья-Ла-Манче, Каталония, Валенсия, Галисия, Мадрид и Мурсия — признали, что до сих пор не предложили ни одного евро получателям пособий. Каждое сообщество дало разные объяснения задержкам.

Помощь предназначалась для 40 000 человек из почти 170 000 украинских беженцев, прибывших в Испанию с начала конфликта.

Ранее украинские беженцы, находящиеся в странах Европы, пожаловались на участившиеся случаи лишения родительских прав. Отмечается, что только в Германии было зафиксировано не менее 100 подобных эпизодов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Тысячи украинских беженцев в Испании не получили обещанную финансовую помощь
Психолог из МВД подсказал способ распознать педофила
Стало известно о выманивании полицейских с подконтрольных России территорий
Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Виктория Боня извинилась перед певицей Славой за обвинение в алкоголизме
Испания понадеялась достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины
Посол России назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Врач сбегал за застрявшей в автомобильной пробке печенью и пересадил ее пациенту
Российский турист поднялся на Эльбрус в кроссовках и замерз насмерть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.