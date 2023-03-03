El Pais: тысячи украинских беженцев в Испании не получили обещанную финансовую помощь

Тысячи украинских беженцев, находящихся на территории Испании, так и не получили финансовую помощь, обещанную им в июне 2022 года правительством королевства. Об этом пишет El Pais.

Летом прошлого года испанский министр интеграции, социального обеспечения и миграции Хосе Луис Эскрива пообещал беженцам 400 евро в месяц на семью, а также 100 евро на каждого ребенка во время их полугодового пребывания в стране. Сумма средств, выделяемых из европейских фондов, составляла 52,8 миллиона евро.

70 процентов суммы было перечислено автономным сообществам в октябре 2022 года. Однако из-за бюрократических проблем украинские семьи до сих пор не получили эти средства. Из 16 ответивших на запрос издания автономных сообществ восемь — Астурия, Кантабрия, Кастилья-Ла-Манче, Каталония, Валенсия, Галисия, Мадрид и Мурсия — признали, что до сих пор не предложили ни одного евро получателям пособий. Каждое сообщество дало разные объяснения задержкам.

Помощь предназначалась для 40 000 человек из почти 170 000 украинских беженцев, прибывших в Испанию с начала конфликта.

Ранее украинские беженцы, находящиеся в странах Европы, пожаловались на участившиеся случаи лишения родительских прав. Отмечается, что только в Германии было зафиксировано не менее 100 подобных эпизодов.