Россиянин изуродовал лицо девушке из ревности

KP.RU: 30-летняя жительница Ростовской области обвинила жениха в жестоком избиении

Жительница Ростовской области обвинила 33-летнего жениха в жестоком избиении. По словам россиянки, мужчина из ревности в течение трех часов бил ее и изуродовал все лицо, пишет KP.RU.

Девушка отметила, что познакомилась с россиянином около полугода назад. Почти сразу молодые люди начали встречаться. Она планировала узаконить отношения и познакомила возлюбленного со своим сыном.

«У меня были два развода. Я ничего от него не скрывала. Есть сын. Ребенка, конечно, тоже от Сережи не прятала. Но иногда он говорил, что у женщины должно быть не больше двух мужчин в жизни», — поделилась 30-летняя жительница Ростовской области.

Она добавила, что мужчина часто проверял соцсети, а однажды подпалил ей волосы и пытался сжечь ресницы. По ее словам, возлюбленный беспричинно набросился на нее с кулаками с утра и истязал около трех часов. После издевательств россиянка с распухшей от ударов головой поехала к матери и сыну. Оттуда ее доставили в больницу.

Россиянка написала заявление в полицию и возвращаться к мужчине не намерена. В пресс-службе управления МВД по Ростовской области пояснили, что по данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В декабре 2022 года сообщалось, что житель Горно-Алтайска жестоко избил 32-летнюю жену за переписку с мужчиной. Пострадавшая не стала сразу обращаться в больницу — только на следующий день, когда почувствовала себя плохо, попросила мужа вызвать скорую.

