Россиянин жестоко избил жену из-за переписки

Житель Горно-Алтайска жестоко избил жену из-за переписки с мужчиной

Житель Горно-Алтайска жестоко избил 32-летнюю жену за переписку с мужчиной. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Пострадавшая не стала сразу обращаться в больницу — только на следующий день, когда почувствовала себя плохо, попросила мужа вызвать скорую. В медучреждение россиянка поступила со сломанным ребром, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей грудной клетки.

«Сотрудниками полиции было установлено, что телесные повреждения нанес 36-летний супруг потерпевшей. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном», — говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

В ноябре в Новгородской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, избившего супругу и пытавшегося застрелить 35-летнего мужчину из ревности.