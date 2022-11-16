Ревнивого россиянина осудили за избиение жены и попытку застрелить ее друга

Под Нижним Новгородом ревнивому мужчине дали 9 лет за избиение жены и стрельбу по ее другу

В Новгородской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, избившего супругу и пытавшегося застрелить 35-летнего мужчину. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 1 января фигурант из ревности поссорился с супругой и ее другом в деревне Видогощь. Он выстрелил в соперника из ружья, а возлюбленную избил. Потерпевших удалось спасти.

Ранее стало известно, что в Новокузнецке ревнивый россиянин застрелил мужчину и угнал автомобиль с его телом.

