Обнаружена новая экзопланета размером с Юпитер

Космический аппарат TESS обнаружил экзопланету размером с Юпитер

Международная группа астрономов сообщила об открытии нового газового гиганта TOI-3235 b, который имеет размер Юпитера и обращается вокруг своей звезды менее чем за три дня. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.

Экзопланету обнаружили с помощью космического аппарата TESS, который проводит обзор около 200 тысяч самых ярких звезд в окрестностях Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент было идентифицировано более 6100 экзопланет-кандидатов (TESS Objects of Interest, или TOI), из которых на данный момент подтверждено около 3000.

Ученые идентифицировали транзитный сигнал на кривой блеска красного карлика TOI-3235, который выражается как падение яркости из-за прохождения крупного тела на фоне диска звезды. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими измерениями лучевой скорости и наземными фотометрическими наблюдениями.

TOI-3235 b имеет радиус примерно 1,02 радиуса Юпитера, а его масса составляет 0,66 массы Юпитера, что дает плотность на уровне 0,78 грамм на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг родительской звезды каждые 2,59 дня на расстоянии около 0,027 астрономической единицы. Равновесная температура (не учитывает влияния атмосферы и тепло недр) TOI-3235 b оценивается в 604 кельвина.

Родительская звезда, которой предположительно около 400 миллионов лет, представляет собой карлик M спектрального класса M4 с радиусом около 0,37 радиуса Солнца и массой около 0,39 массы Солнца. Она имеет эффективную температуру (выражает полную мощность излучения) 3389 кельвинов. Расстояние до звезды оценивается примерно в 236 световых лет.