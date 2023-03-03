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09:38, 3 марта 2023Ценности

Ким Кардашьян сохранила откровенный наряд для дочерей и разгневала фанатов

Ким Кардашьян сохранила откровенный наряд Dolce & Gabbana для дочерей и разгневала фанатов

Кадр: @voguemagazine / Page Six

Американская телезвезда Ким Кардашьян захотела передать дочерям свой откровенный наряд и нарвалась на хейт в сети. На эту тему она высказалась в интервью Vogue, опубликованном в TikTok-аккаунте издания.

Речь идет о костюме итальянского бренда Dolce & Gabbana красного цвета, который состоит из кроп-топа с глубоким декольте и юбки длины макси. Известно, что в данной одежде, покрытой блестящими камнями, знаменитость посетила показ упомянутой марки на Неделе моды в Милане. По словам бизнесвумен, она помогла модельерам создать дизайн своего наряда.

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«Я сохранила свой образ в надежде, что мои дети смогут когда-то надеть его. Надеюсь, что Норт и Чикаго пойдут в нем на выпускной, танцы в школе или любое другое мероприятие, которое сами выберут», — сказала Кардашьян, чье высказывание разгневало фанатов. «На выпускной? Вы в своем уме?», «Нет слов», «Ким, это безвкусица!» — отмечали комментаторы.

В сентябре 2022 года Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье. На опубликованных кадрах видно, что телезвезде пришлось расстегнуть туфли и сильно сгибать ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку слишком облегающий наряд затруднял ее движения.

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Майя Пономаренко
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