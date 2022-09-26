Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье

Нелепая походка телезвезды Ким Кардашьян в корсетном платье стала объектом насмешек в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на публике в облегающем наряде и стала объектом насмешек в сети. Соответсвующий ролик публикует фан-аккаунт в TikTok.

Известно, что знаменитость посетила Неделю моды, которая проходила в Милане с 20 по 26 сентября. Поклонница запечатлели бизнесвумен в блестящем корсетном платье длины макси на бретелях, ткань которого покрыли серебристыми стразами. В качестве обуви она выбрала босоножки на шпильке в тон образа, а также надела колье и серьги с бриллиантами.

На размещенных кадрах видно, что Кардашьян пришлось расстегнуть туфли и сильно согнуть ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку чересчур облегающее платье сковывало ее движения. «Ким сделает все ради идеального образа», — подписал автор видео, зрители которого высмеяли нелепую походку звезды реалити-шоу в комментариях.

«Я бы попросила телохранителя донести меня», «Как же это смешно», «Зачем носить такие платья?», «Неважно, насколько это платье модное, я бы точно не захотела надеть его», «Это очень смешно», «Лучшее видео за последнее время», «Как ей удается не упасть?» — высказывались пользователи сети под вирусной публикацией, набравшей десятки тысяч просмотров.

В июне Кара Делевинь приняла участие в показе бренда Ami в рамках Недели моды в Париже и была поднята на смех за походку на подиуме. Манекенщица предстала перед зрителями в зауженных брюках, наполовину расстегнутой рубашке, кожаной куртке-косухе и босоножках на высоких каблуках. В упомянутом ролике модель энергично шагала в такт музыке, активно двигая плечами из стороны в сторону.