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18:16, 3 марта 2023Культура

Киркоров рассказал о своей влюбленности

Российский певец Филипп Киркоров признался в своей новой влюбленности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский поп-певец Филипп Киркоров признался в своей новой влюбленности. Его слова приводит Prozvezd.

«В конце осени прошлого года снова влюбился. Такой осенний поцелуй в моей жизни случился. Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства», — поделился 55-летний артист. Он не стал рассказывать о девушке и называть ее имя. Музыкант также не стал уточнять статус их отношений.

Киркоров отметил, что продолжает экспериментировать над своим внешним видом. Он заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

Ранее Киркоров прокомментировал свое отношение к недоброжелателям, выразив им благодарность. Он добавил, что практически не смотрит телевизор, так как не хочет уделять внимание негативу в свою сторону.

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Сергей Равин
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