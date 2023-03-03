04:19, 3 марта 2023

Российских заключенных предложили переселять в колонии с возможностью заработка

В Совфеде предложили переселять заключенных в другие колонии для возможности зарабатывать

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Совете Федерации разработали законопроект, предусматривающий перевод заключенных в колонии, где те смогут работать. Об этом сообщает РИА Новости.

Для реализации это инициативы предлагается внести изменения в статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса, которые позволят переводить отбывающего наказание из одного исправительного учреждения в другое — в ближайшем к нему регионе. Для «переезда» будут рассматриваться те колонии, где остро стоит вопрос с нехваткой свободных трудовых ресурсов.

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направляет данный законопроект на заключение в правительство. Сенатор убежден, что работа в период отбывания наказания обеспечивает более быструю ресоциализацию осужденных, так как они не утратят профессиональные навыки и смогут продолжать производственную деятельность после освобождения.

Ранее сообщалось, что в Калужской области бывшего сотрудника российской колонии осудят за избиение заключенного. Также стало известно, что под Ростовом экс-сотрудник колонии получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков заключенным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Правоохранители назвали вероятную причину взрыва под Коломной
Глобальное потепление увеличило продолжительность ударов молний
Российских заключенных предложили переселять в колонии с возможностью заработка
В США сочли Байдена неспособным управлять страной
Стилист раскрыла способ носить белую одежду без бюстгальтера
Человека в куртке ДПС застали копающимся в помойке
Посол заявил о скором запуске российской платежной системы на Кубе
Американский политик назвал главную угрозу человечества
В США заявили о желании европейцев поддержать Россию
Байден усмехнулся, комментируя смерть двоих американских детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.