Российских заключенных предложили переселять в колонии с возможностью заработка

В Совфеде предложили переселять заключенных в другие колонии для возможности зарабатывать

В Совете Федерации разработали законопроект, предусматривающий перевод заключенных в колонии, где те смогут работать. Об этом сообщает РИА Новости.

Для реализации это инициативы предлагается внести изменения в статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса, которые позволят переводить отбывающего наказание из одного исправительного учреждения в другое — в ближайшем к нему регионе. Для «переезда» будут рассматриваться те колонии, где остро стоит вопрос с нехваткой свободных трудовых ресурсов.

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направляет данный законопроект на заключение в правительство. Сенатор убежден, что работа в период отбывания наказания обеспечивает более быструю ресоциализацию осужденных, так как они не утратят профессиональные навыки и смогут продолжать производственную деятельность после освобождения.

Ранее сообщалось, что в Калужской области бывшего сотрудника российской колонии осудят за избиение заключенного. Также стало известно, что под Ростовом экс-сотрудник колонии получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков заключенным.

