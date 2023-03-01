Бывшего сотрудника российской колонии осудят за избиение заключенного

Под Калугой осудят экс-сотрудника колонии, избившего осужденного до разрыва селезенки

В Калужской области суд рассмотрит дело 30-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии, избившего заключенного. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ноябре 2022 года фигурант применил физическую силу к осужденному, что привело к разрыву селезенки. Потерпевшего госпитализировали и удалили поврежденный орган.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пунктам «а,в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий») и части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю органа») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Ростовом экс-сотрудник колонии получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков заключенным.