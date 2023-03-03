Снежная глыба в российском регионе придавила лежащего в коляске ребенка

В Улан-Удэ на лежащего в коляске ребенка упала глыба снега, следователи начали проверку

В Улан-Удэ глыба снега придавила двухлетнего ребенка, который находился в коляске. Об этом сообщает мэрия города в Telegram-канале.

По словам матери пострадавшего, глыба снега упала на голову ребенка, в результате чего у него началось носовое кровотечение. Мальчик получил удар по голове, на его лице нашли царапины.

Ребенка доставили в больницу — там ему сделали УЗИ и томографию головы, а также взяли анализы. После проведенных исследований мальчика отпустили лечиться дома.

Следственный комитет (СК) и прокуратура Бурятии начали проверку. Сотрудники управления административного контроля мэрии Улан-Удэ начали рейды по проверке мест, где управляющие организации не очищают снег с крыш.

Ранее в Кемеровской области на двух женщин с крыши сошла лавина снега и снесла их на дорогу.