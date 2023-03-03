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10:39, 3 марта 2023Россия

Лавина снега с крыши сошла на двух россиянок и попала на видео

В Кузбассе лавина снега с крыши сошла на двух женщин и попала на видео

В Кемеровской области на двух женщин с крыши сошла лавина снега. Произошедшее попало на запись с камер наружного наблюдения. Видео публикует Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Происшествие случилось 24 февраля, на улице Савинова в городе Тайга, рядом со зданием швейной фабрики.

На кадрах видно, что удар снега был такой сильный, что россиянок отбросило на дорогу. Подняться им помогли прохожие, о состоянии здоровья пострадавших неизвестно.

В конце февраля в Дзержинском районе Новосибирска на девятилетнюю школьницу упала глыба льда, сломав ей позвоночник. Произошло это на улице Лазарева, когда девочка гуляла с подругой.

Евгения Куликова
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