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11:12, 28 февраля 2023Россия

Упавшая с дома глыба льда сломала позвоночник российской школьнице

В Новосибирске школьница сломала позвоночник из-за упавшей на нее глыбы льда

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске девятилетняя школьница сломала позвоночник, так как на нее с крыши упала глыба льда. Об этом стало известно Ngs.ru

Как рассказала мать пострадавшей, глыба льда упала на девочку в Дзержинском районе города на улице Лазарева, когда та гуляла вместе с подругой.

«У дочери что-то выпало из кармана. Она наклонилась поднять, и в этот момент на нее обрушилась глыба. При этом присутствовали свидетели. У дочери перелом четырех позвонков грудного отдела», — рассказала женщина.

Школьница до травмы занималась футболом — после случившегося врачи сказали ей, что от такого спорта придется отказаться на несколько лет.

Ранее в Кадыйском районе Костромской области глыба льда слетела с мчавшейся фуры и едва не убила семью, находившуюся в легковом автомобиле. В машине момент происшествия находилась женщина с двумя детьми.

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Анастасия Шейкина
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