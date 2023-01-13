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13:05, 13 января 2023Россия

Слетевшая с фуры глыба льда едва не убила семью на российской трассе

На трассе под Костромой глыба льда слетела с фуры и едва не убила семью в легковушке

На трассе в Кадыйском районе Костромской области глыба льда слетела с мчавшейся фуры и едва не убила семью, находившуюся в легковом автомобиле. Происшествие попало на видео, кадры были опубликованы в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как ледяная глыба пробивает лобовое стекло в легковушке. Затем слышно, как мужчина обращается к супруге и интересуется, не задело ли ее с детьми. «Жива Ксюха? Ксюха жива?» — говорит россиянин. Женщина отвечает, что уцелела.

Позже выяснилось, что в машине в момент происшествия находились отец, мать и трое детей. Разлетевшиеся осколки стекла попали в главу семьи и трехлетнюю дочь. У девочки оказалось рассечено лицо, а у отца — голова.

Водитель фуры скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что на Кубани водитель с новорожденным ребенком погибли в ДТП по дороге из роддома. Жена и шестилетняя дочь погибшего получили травмы и были госпитализированы в реанимацию.

Анна Щербакова
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