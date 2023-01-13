Слетевшая с фуры глыба льда едва не убила семью на российской трассе
На трассе в Кадыйском районе Костромской области глыба льда слетела с мчавшейся фуры и едва не убила семью, находившуюся в легковом автомобиле. Происшествие попало на видео, кадры были опубликованы в Telegram-канале Shot.
На кадрах видно, как ледяная глыба пробивает лобовое стекло в легковушке. Затем слышно, как мужчина обращается к супруге и интересуется, не задело ли ее с детьми. «Жива Ксюха? Ксюха жива?» — говорит россиянин. Женщина отвечает, что уцелела.
Позже выяснилось, что в машине в момент происшествия находились отец, мать и трое детей. Разлетевшиеся осколки стекла попали в главу семьи и трехлетнюю дочь. У девочки оказалось рассечено лицо, а у отца — голова.
Водитель фуры скрылся с места происшествия.
Ранее сообщалось, что на Кубани водитель с новорожденным ребенком погибли в ДТП по дороге из роддома. Жена и шестилетняя дочь погибшего получили травмы и были госпитализированы в реанимацию.