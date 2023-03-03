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02:38, 3 марта 2023Бизнес

Российские парфюмерные сети начали осваивать зарубежные рынки

«Ъ»: российские парфюмерные сети активизировали проекты развития в ближнем зарубежье

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российские парфюмерно-косметические сети решили реализовывать проекты в странах ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, экспансия в данном случае объясняется не только стремлением нарастить обороты, но и желанием наладить логистические цепочки для ввоза товаров в Россию через третьи страны.

Так, «Лэтуаль» рассматривает возможность выхода в Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Монголию. Компания уже разместила вакансии в данных странах на портале HeadHunter.
Сама компания пока не комментирует ситуацию.

«Золотое яблоко» в 2021 году запустило первый магазин в Минске, а в 2022 году — в Казахстане. Здесь до конца 2023 года планируется открыть уже четвертый магазин. В ближайших планах компании выход на рынок еще одной страны, которая пока не называется. «Магнит» в 2022 году открыл в Узбекистане 12 магазинов MCosmetic.

Ранее инженер-технолог бренда WONDER LAB Наталья Кудрявцева назвала три опасных для здоровья компонента в составе косметики. В их числе консервант бронопол, обладающий хорошей антимикробной активностью, но часто выделяющий формальдегид, который является канцерогенным, может вызвать аллергию и стать причиной дерматита.

Екатерина Подвигина
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