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09:42, 3 марта 2023Силовые структуры

Российский полицейский попался на хищении косметики на миллион рублей

В Красноярске суд арестовал полицейского за хищение парфюмерии и косметики на 1 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске суд арестовал полицейского, обвиняемого в хищении партии парфюмерии и косметики стоимостью один миллион рублей, изъятой у предпринимателя, а также получении взятки в виде мужских спортивных товаров на сумму 510 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре и управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, оперуполномоченный городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в сентябре 2019 года изъял более 8,5 тысячи штук продукции известных брендов в торговом комплексе у местного бизнесмена во время проверочной закупки в рамках выявления продажи контрафактной продукции. Впоследствии полицейский вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако изъятое не вернул, а похитил.

Второй эпизод связан с получением им взятки за непривлечение другого коммерсанта к ответственности за реализацию контрафакта.

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Любовь Ширижик
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