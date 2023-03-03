Стало известно о неудачной попытке ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о провале контратаки ВСУ под Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать российские войска под Красным Лиманом, которая закончилась для них неудачно. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, украинские подразделения старались остановить наступающие части ВС России в районе Макеевки, Невского и Червонопоповки. ВСУ остановили силами артиллерии и мотострелков, а также специальных войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

«Были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи», — сказал Марочко.

Ранее стало известно, что часть украинского гарнизона в Артемовске (Бахмуте) покинет город и будет переброшена на другие направления. Сейчас этот населенный пункт практически полностью окружен.