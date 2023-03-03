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09:33, 3 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о неудачной попытке ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о провале контратаки ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать российские войска под Красным Лиманом, которая закончилась для них неудачно. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, украинские подразделения старались остановить наступающие части ВС России в районе Макеевки, Невского и Червонопоповки. ВСУ остановили силами артиллерии и мотострелков, а также специальных войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

«Были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи», — сказал Марочко.

Ранее стало известно, что часть украинского гарнизона в Артемовске (Бахмуте) покинет город и будет переброшена на другие направления. Сейчас этот населенный пункт практически полностью окружен.

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Алевтина Запольская
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