В Германии раскритиковали Шольца и назвали его смешным

Пользователи Twitter назвали канцлера Шольца клоуном из-за выступления в парламенте

В сети раскритиковали заявления канцлера Германии Олафа Шольца, прозвучавшие во время его выступления в парламенте с докладом по итогам 2022 года. Комментарии, в которых пользователи Twitter назвали заявления Шольца смешными, были опубликованы под соответствующей статьей в аккаунте издания Die Welt.

«Это просто смешно. Все в правительстве клоуны», — возмутился словами канцлера пользователь с ником @Basey70. «Над этим можно только смеяться, хотя в действительности нужно плакать из-за того, что происходит с нашей страной», — добавил комментатор по имени Роланд Клемент.

При этом юзер с ником IngoSchutzan счел, что действия немецкого руководства выставляют на посмешище всех жителей страны. «У нас худшее правительство в мире», — заключил @c_Bu1ut.

Кроме того, некоторые пользователи уличили Шольца в распространении недостоверных сведений о действиях президента России Владимира Путина.

Ранее канцлер Германии заявил, что Берлин и Вашингтон едины во мнении, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, несмотря на поддержку Киева. По словам Шольца, страны Запада внимательно следят за тем, чтобы НАТО не стала воюющей стороной, хотя страны альянса и поддерживают Украину.