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12:18, 3 марта 2023Россия

ВСУ обстрелом попытались сорвать строительство укреплений в российском регионе

Mash: ВСУ из минометов обстреляли строящуюся в Курской области оборонительную линию

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли строящуюся в Курской области оборонительную линию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сообщению издания, таким образом ВСУ пытались сорвать возведение укреплений.

Отмечается, что в момент обстрела в районе возводимых укреплений находилась группа рабочих, однако никто не пострадал. Всего ВСУ выпустили около десяти мин.

Сообщается, что возведение укреплений в регионе продолжилось.

Ранее Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что мобилизованные будут охранять границу с Украиной и показал возводимые укрепления.

Фортификации в Курской и Белгородской областях возводятся с 2022 года. При их обустройстве используются укрепления, являющиеся упрощенной версией так называемых «зубов дракона» — бетонные пирамиды, которые должны остановить бронетехнику.

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Марк Леонов
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