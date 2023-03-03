ВСУ обстрелом попытались сорвать строительство укреплений в российском регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли строящуюся в Курской области оборонительную линию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По сообщению издания, таким образом ВСУ пытались сорвать возведение укреплений.
Отмечается, что в момент обстрела в районе возводимых укреплений находилась группа рабочих, однако никто не пострадал. Всего ВСУ выпустили около десяти мин.
Сообщается, что возведение укреплений в регионе продолжилось.
Ранее Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что мобилизованные будут охранять границу с Украиной и показал возводимые укрепления.
Фортификации в Курской и Белгородской областях возводятся с 2022 года. При их обустройстве используются укрепления, являющиеся упрощенной версией так называемых «зубов дракона» — бетонные пирамиды, которые должны остановить бронетехнику.