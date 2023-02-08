Глава российского региона рассказал об охране границы с Украиной мобилизованными

Курский губернатор Старовойт сообщил, что мобилизованные будут охранять границу с Украиной

Участок границы России и Украины в Курской области будет охранять мотострелковый взвод, в составе которого будут и мобилизованные резервисты. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор приграничного региона Роман Старовойт.

Глава Курской области показал снимки возведенного у границы опорного пункта и добавил, что подобные укрепления появятся вдоль всей границы.

«В ближайшую неделю здесь высадится мотострелковый взвод, в составе которого и мобилизованные ребята из разных регионов. Пункт почти готов. Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню», — рассказал Старовойт.

Фортификации в Курской и Белгородской областях возводятся с 2022 года. При их обустройстве используются укрепления, являющиеся упрощенной версией так называемых «зубов дракона» — бетонные пирамиды, которые должны остановить бронетехнику Вооруженных сил Украины.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек, часть из них — сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.