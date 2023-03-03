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09:38, 3 марта 2023Россия

В Петербурге полуторагодовалый ребенок обварился кипятком

В Петербурге полуторагодовалый мальчик попал в больницу с ожогами из-за кружки с кипятком

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в квартире на проспекте Наставников полуторагодовалый мальчик обварился кипятком, опрокинув на себя кружку с газовой плиты. Ребенка доставили в больницу, сообщает 78.ru.

Мать мальчика находилась в этот момент в квартире. Удалось установить, что семья пострадавшего ребенка недавно перебралась в Петербург из Армении. Его отец работает мастером станка, а мать домохозяйка.

Врачи диагностировали у мальчика ожоги лица, шеи, груди, левой лопаточной области. Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По факту происшествия начали проводить проверку.

В январе сообщалось, что житель Петербурга обварился кипятком из-за коммунальщиков. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи, но после обследования мужчина отказался от госпитализации и отправился лечиться домой.

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Анна Щербакова
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