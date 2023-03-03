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13:05, 3 марта 2023Бывший СССР

На Украине суд приговорил российского летчика к 12 годам заключения

Офис генпрокурора Украины: суд приговорил российского летчика к 12 годам заключения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Украинский суд приговорил российского военного летчика к 12 годам заключения, заявили в офисе генпрокурора Украины в Telegram.

«Пилот Вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Ему назначено наказание — 12 лет лишения свободы», — сказано в сообщении ведомства.

При этом имя летчика не указывается. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что речь идет о майоре Александре Красноярцеве. Согласно заявлению офиса генпрокурора Украины, самолет летчика упал под Харьковом в начале марта 2022 года.

Ранее киевские власти решили заочно осудить 41 российского депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Луганской и Донецкой народных республик. Служба безопасности Украины сообщила, что суд были отправлены обвинительные акты. Как утверждают в ведомстве, против россиян завели дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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Кристина Есикова
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