На Украине суд приговорил российского летчика к 12 годам заключения

Офис генпрокурора Украины: суд приговорил российского летчика к 12 годам заключения

Украинский суд приговорил российского военного летчика к 12 годам заключения, заявили в офисе генпрокурора Украины в Telegram.

«Пилот Вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Ему назначено наказание — 12 лет лишения свободы», — сказано в сообщении ведомства.

При этом имя летчика не указывается. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что речь идет о майоре Александре Красноярцеве. Согласно заявлению офиса генпрокурора Украины, самолет летчика упал под Харьковом в начале марта 2022 года.

Ранее киевские власти решили заочно осудить 41 российского депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Луганской и Донецкой народных республик. Служба безопасности Украины сообщила, что суд были отправлены обвинительные акты. Как утверждают в ведомстве, против россиян завели дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».