Глобальное потепление увеличило продолжительность ударов молний

Nature Communications: «горячие» удары молний приведут к росту числа лесных пожаров

Международная группа ученых показала, что в ближайшие годы глобальное потепление может привести к большему количеству интенсивных гроз, способствующих возникновению лесных пожаров по всему миру. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали спутниковые снимки лесных пожаров, произошедших за период с 1992 по 2018 год. Оказалось, что стихийные бедствия возникали из-за так называемых «горячих» ударов молний, которые характеризуются большей продолжительностью, чем в среднем. Такие молнии являлись причиной примерно 90 процентов лесных пожаров. Длительность ударов составляла от 40 миллисекунд до почти трети секунды, в результате чего траве, кустарникам и деревьям передавалось больше тепла, достаточного для воспламенения.

Моделирование показало более высокую частоту «горячих» ударов молний по мере нагревания атмосферы. Число таких ударов во всем мире может увеличиться с трех ударов в секунду до четырех ударов в секунду. Ученые отмечают, что модели также показали увеличение всех типов ударов молнии к 2090 году, что составляет рост на 28 процентов.

Наиболее уязвимыми становятся регионы в Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Австралии, Африке, а также в Северной Америке. В полярных регионах количество лесных пожаров, скорее всего, уменьшится из-за увеличения количества осадков.