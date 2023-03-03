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09:00, 3 марта 2023Из жизни

Босс мафии сбежал из тюрьмы с помощью связанных простыней

The Telegraph: побег босса итальянской мафиозной группировки попал на видео

На Сардинии из тюрьмы строгого режима сбежал босс мафиозной группировки. Как сообщает The Telegraph, итальянский мафиози Марко Радуано смог совершить побег при помощи связанных простыней.

Глава апулийской мафии «Сакра Корона Унита» 40-летний Марко Радуано сбежал из самой хорошо охраняемой колонии в Италии, Баду-э-Каррос в городе Нуоро, 24 февраля. Там он отбывал 18-летний срок за торговлю наркотиками и ждал нового суда по обвинению в убийстве. На момент побега, который попал на видео, преступник провел в тюрьме лишь четыре года.

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Радуано, также известный под прозвищем Паллоне, считался образцовым заключенным, и в качестве поощрения руководство тюрьмы позволило ему работать в библиотеке на верхнем этаже здания. Именно это, вероятнее всего, позволило мафиози спланировать побег. Наблюдая за внешним периметром из библиотеки, можно было вычислить расписание передвижения охранников и рассчитать время, когда за окнами с этой стороны здания никто не будет наблюдать.

Отсутствие заключенного заметили лишь через два часа после его побега, в 19:00, когда он должен был вернуться в камеру из библиотеки.

Мужчина дождался смены караула и совершил побег при помощи связанных вместе простыней. Он выбросил самодельную веревку в окно, спустился по ней и, спрыгнув на землю, пролез под внешним ограждением, где его, вероятно, ждали сообщники.
Такой дерзкий побег из одной и самых хорошо охраняемых тюрем в Италии стал возможен из-за нехватки персонала. Мы указывали властям на эту проблему уже много месяцев, и именно из-за нее тюремная система надзора оказалась скомпрометирована
Джованни Виллья
региональный секретарь Сардинского отделения профсоюза для сотрудников ФСИН

Джованни Вилльярегиональный секретарь местного отделения профсоюза для сотрудников ФСИН

В настоящий момент лишь 50 охранников обеспечивают безопасность тюрьмы, где содержится 180 заключенных. При этом никто на постоянной основе не следит за камерами наблюдения.

Полиция Италии начала масштабную операцию по поимке сбежавшего преступника на Сардинии. По всему острову выставлены блокпосты, офицеры проверяют аэропорты и паромные переправы. Спецслужбы также ведут работу в родном городе Радуано — Вьесте, где его имя связывают с многочисленными убийствами.

Ранее сообщалось об аресте члене итальянской мафии, который 16 лет скрывался во Франции. Обвиняемый в серии убийств Эдгардо Греко работал поваром в пиццерии.

Антонина Черташ
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