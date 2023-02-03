Убийца из мафии 16 лет скрывался от правосудия под видом повара
Во Франции задержали члена итальянской мафии, который скрывался от правосудия 16 лет и работал поваром в пиццерии. Об этом сообщает сайт Интерпола.
63-летнего Эдгардо Греко разыскивали с 2006 года за ряд убийств криминальных боссов, совершенных во время противостояния банд Pino Sena и Perna Pranno в Италии в начале 1990-х. Тела двоих его жертв так и не нашли. Считается, что они были растворены в кислоте. Греко называют союзником крупной мафиозной группировки Ндрангета из региона Калабрия.
Убийца был задержан в городе Сент-Этьен французского региона Овернь — Рона — Альпы в результате совместной операции специального отдела Интерпола по борьбе с Ндрангетой и местных властей. Выяснилось, что преступник скрывался под видом скромного повара одного из городских ресторанов, где отвечал за приготовление пиццы и пасты.
Как пишет Evening Standard, Греко жил под именем Паоло Димитрио. Он был настолько уверен в своей безопасности, что даже дал интервью местной газете, в котором рекламировал свой ресторан и рассказывал об особых рецептах равиоли, ризотто и тальятелле.
«Сколько бы ни пытались преступники скрыться за границей, они не смогут бегать от правосудия вечно. Преданные своему делу полицейские по всей планете будут всегда следить за тем, чтобы законность восторжествовала», — отреагировал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток на задержание Греко.
Ранее сообщалось, что полиция Италии арестовала самого разыскиваемого босса банды коза ностра Маттео Мессину Денаро. Он находился в розыске более 30 лет.