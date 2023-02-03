Убийца из мафии 16 лет скрывался от правосудия под видом повара

Во Франции задержали скрывавшегося 16 лет убийцу из итальянской мафии

Во Франции задержали члена итальянской мафии, который скрывался от правосудия 16 лет и работал поваром в пиццерии. Об этом сообщает сайт Интерпола.

63-летнего Эдгардо Греко разыскивали с 2006 года за ряд убийств криминальных боссов, совершенных во время противостояния банд Pino Sena и Perna Pranno в Италии в начале 1990-х. Тела двоих его жертв так и не нашли. Считается, что они были растворены в кислоте. Греко называют союзником крупной мафиозной группировки Ндрангета из региона Калабрия.

Убийца был задержан в городе Сент-Этьен французского региона Овернь — Рона — Альпы в результате совместной операции специального отдела Интерпола по борьбе с Ндрангетой и местных властей. Выяснилось, что преступник скрывался под видом скромного повара одного из городских ресторанов, где отвечал за приготовление пиццы и пасты.

Как пишет Evening Standard, Греко жил под именем Паоло Димитрио. Он был настолько уверен в своей безопасности, что даже дал интервью местной газете, в котором рекламировал свой ресторан и рассказывал об особых рецептах равиоли, ризотто и тальятелле.

«Сколько бы ни пытались преступники скрыться за границей, они не смогут бегать от правосудия вечно. Преданные своему делу полицейские по всей планете будут всегда следить за тем, чтобы законность восторжествовала», — отреагировал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток на задержание Греко.

Ранее сообщалось, что полиция Италии арестовала самого разыскиваемого босса банды коза ностра Маттео Мессину Денаро. Он находился в розыске более 30 лет.