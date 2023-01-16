В Италии арестовали самого разыскиваемого босса коза ностра

Полиция Италии арестовала одного из глав банды коза ностра Маттео Мессину Денаро

Полиция Италии арестовала самого разыскиваемого босса банды «Коза Ностра» Маттео Мессину Денаро. Об этом сообщает ANSA.

По информации агентства, преступник скрывался от властей на протяжении тридцати лет — с лета 1993-го. Его задержали в частной клинике Ла Маддалена в Палермо, где он проходил лечение.

«Великая победа государства, которое демонстрирует, что оно не сдается перед лицом мафии», — прокомментировала арест главы банды премьер-министр Италии Джорджа Мелони.