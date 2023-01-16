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11:54, 16 января 2023Мир

В Италии арестовали самого разыскиваемого босса коза ностра

Полиция Италии арестовала одного из глав банды коза ностра Маттео Мессину Денаро

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Полиция Италии арестовала самого разыскиваемого босса банды «Коза Ностра» Маттео Мессину Денаро. Об этом сообщает ANSA.

По информации агентства, преступник скрывался от властей на протяжении тридцати лет — с лета 1993-го. Его задержали в частной клинике Ла Маддалена в Палермо, где он проходил лечение.

«Великая победа государства, которое демонстрирует, что оно не сдается перед лицом мафии», — прокомментировала арест главы банды премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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Виктория Кондратьева
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