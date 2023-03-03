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19:00, 3 марта 2023Путешествия

Семья умершей в другой стране модели заподозрила ее парня в убийстве

Аргентинка покончила с собой в Мексике, однако семья подозревает в убийстве ее парня

Фото: Marco Ugarte / AP

Аргентинская модель отправилась в Мексику и покончила с собой, однако семья девушки заподозрила в убийстве дочери ее молодого человека и потребовала начать новое расследование дела. Об этом пишет Daily Mail.

18 февраля 31-летнюю Агостину Джалаберт, которая переехала в туристический центр Мексики Плайя-дель-Кармен из Аргентины, чтобы продолжить свою модельную карьеру в новой стране, нашли мертвой в ванне ее дома. Девушку обнаружила ее сестра — при этом входную дверь ей открыл парень аргентинки Хуан Ревертер. Мужчина якобы находился в другой комнате и был уверен, что Джалаберт спит.

Согласно результатам расследования, проведенного Генеральной прокуратурой штата Кинтана-Роо, девушка покончила жизнь самоубийством, однако адвокат, нанятый семьей Джалаберт, изучил результаты вскрытия и заявил, что это было убийство. Теперь он и близкие умершей туристки пытаются оказать давление на мексиканские власти, чтобы они переквалифицировали дело.

Как стало известно, в 2021 году семья Джалаберт спасла ее от «токсичных» отношений с Ревертером, однако пара воссоединилась в декабре 2022 года, когда мужчина приехал на Рождество к возлюбленной в Мексику и остался у нее жить. Местонахождение Ревертера в настоящий момент неизвестно. Дядя убитой девушки раскритиковал ход следствия, отметив, что бойфренда племянницы не арестовывали, не изымали его телефон, не проводили токсикологических анализов и не проверяли, есть ли у него телесные повреждения.

В январе сообщалось об убийстве девушки, чье тело нашли в чемодане в мусорном баке в колумбийской Боготе. По подозрению в убийстве задержали ее парня, американского туриста, который попытался сесть на рейс в Панаме.

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Дарья Рыбак
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