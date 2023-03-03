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11:01, 3 марта 2023Культура

Михалков назвал причину антироссийских высказываний Смольянинова

Михалков: Смольянинов высказался против России из-за того, что его «сломил соблазн»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал причину антироссийских высказываний актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом). Об этом он сообщил на пресс-конференции перед творческой встречей в рамках Красноярского экономического форума, передает ТАСС.

«Артур Смольянинов снимался у меня. Это очень хороший артист, замечательный, веселый человек, прекрасно работал. Что с ним произошло? <…> Видимо, соблазн его сломил», — заявил кинодеятель.

8 января бежавший на Украину актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. Минюст России включил актера в реестр иноагентов.

В феврале стало известно, что Смольянинов задолжал российской налоговой почти 100 тысяч рублей.

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Анастасия Астахова
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