Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:02, 3 марта 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша назвала своего первого хейтера в соцсетях жабой

Модель и блогерша Мария Миногарова рассказала о негативных комментариях о своей внешности

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Популярная модель и блогерша Мария Миногарова рассказала о том, как впервые столкнулась с негативными комментариями в соцсетях, и назвала своего первого хейтера жабой. Историей она поделилась с ведущей Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка». Выпуск опубликован на YouTube.

Миногарова рассказала, что не знала проблем с хейтерами в начале карьеры, так как подписчики оставляли на ее странице только позитивные комментарии. Тогда же, по словам блогерши, она очень удивлялась тому, что другим известным людям комментаторы писали злые сообщения. В пример она привела блогершу Айзу-Лилуну Ай (Анохину), бывшую жену рэпера Гуфа, которой незнакомцы отправляли оскорбления и мат.

«Как только у меня стало 80 тысяч и один [подписчик], либо какая-то жаба подписалась, либо была превышена критическая масса, когда людей почему-то прорвало. И понеслось: то зубы кривые, то ты страшная, то ты хилая, то ты толстая, то ты высокая, то ты такая»? — пожаловалась Миногарова.

Блогерша призналась, что поначалу не знала, как реагировать на подобную критику. Модель добавила, что не понимает хейтеров, так как сама она оставляет в соцсетях только позитивные комментарии.

Ранее Миногарова снялась в откровенном наряде в стиле 90-х, который вызвал споры в сети. Речь шла о черном комбинезоне, состоящем из топа и брюк, которые соединены между собой тонкими ремнями. Нижняя часть наряда была оформлена торчащими из штанов стрингами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Оксана Петина
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Звезда «Реальных пацанов» прокомментировал слухи о романе с Муцениеце
Врач предупредил о смертельной опасности детских сиропов от кашля
Ученые рассказали о влиянии активных прогулок на продолжительность жизни
В Шотландии предложили пожить в здании бывшей железнодорожной станции
Российский суд арестовал мужчину за убийство разбившей ему сердце супруги
Samsung продаст рекордное число складных смартфонов
В ЕС рассказали Китаю о красных линиях и упомянули поставки оружия России
Метрополитен-музей назвал Айвазовского армянским художником
Половина Севастополя осталась без света
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.