Популярная блогерша назвала своего первого хейтера в соцсетях жабой

Модель и блогерша Мария Миногарова рассказала о негативных комментариях о своей внешности

Популярная модель и блогерша Мария Миногарова рассказала о том, как впервые столкнулась с негативными комментариями в соцсетях, и назвала своего первого хейтера жабой. Историей она поделилась с ведущей Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка». Выпуск опубликован на YouTube.

Миногарова рассказала, что не знала проблем с хейтерами в начале карьеры, так как подписчики оставляли на ее странице только позитивные комментарии. Тогда же, по словам блогерши, она очень удивлялась тому, что другим известным людям комментаторы писали злые сообщения. В пример она привела блогершу Айзу-Лилуну Ай (Анохину), бывшую жену рэпера Гуфа, которой незнакомцы отправляли оскорбления и мат.

«Как только у меня стало 80 тысяч и один [подписчик], либо какая-то жаба подписалась, либо была превышена критическая масса, когда людей почему-то прорвало. И понеслось: то зубы кривые, то ты страшная, то ты хилая, то ты толстая, то ты высокая, то ты такая»? — пожаловалась Миногарова.

Блогерша призналась, что поначалу не знала, как реагировать на подобную критику. Модель добавила, что не понимает хейтеров, так как сама она оставляет в соцсетях только позитивные комментарии.

Ранее Миногарова снялась в откровенном наряде в стиле 90-х, который вызвал споры в сети. Речь шла о черном комбинезоне, состоящем из топа и брюк, которые соединены между собой тонкими ремнями. Нижняя часть наряда была оформлена торчащими из штанов стрингами.