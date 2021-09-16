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Откровенный наряд в стиле 90-х на российской модели вызвал споры в сети

Модель Мария Миногарова снялась в откровенном наряде российского бренда Love Republic
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Фото: @minogarova

Модель и блогерша Мария Миногарова снялась в откровенном костюме в стиле 1990-х годов и вызвала споры среди подписчиков. Соответствующий кадр и комментарии пользователей сети появились в ее Instagram-аккаунте в четверг, 16 сентября.

На размещенном снимке 32-летняя знаменитость позирует перед зеркалом в одежде российского бренда Love Republic. Речь идет о черном комбинезоне, состоящем из топа и брюк, которые соединены между собой тонкими ремнями. Нижняя часть наряда оформлена популярной в конце прошлого века деталью, а именно — торчащими из штанов стрингами.

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«Совершенно сумасшедший костюм на случай важных переговоров», — подписала модель пост, который на момент публикации набрал более 20 тысяч лайков.

Некоторые поклонники не оценили внешний вид Миногаровой и обсудили его в комментариях. «Маску женщины кошки на ноги еще не натягивали», «Колбасное изделие», «Топ перебивает всю фишку штанов», «Какой треш», «Божий стыд», «Чем-то похожа на гейшу, либо на девушку легкого поведения», — писали они.

В то же время другие одобрили выбор блогерши. «Мне всё нравится! Красиво», «Класс! Такие костюмы должны вдохновлять на переезд в теплые широты», «Это больше, чем просто красиво», «Необычно, но здорово!» — похвалили фанаты.

Ранее в сентябре своим откровенным нарядом внимание фотографов привлекла российская супермодель Валерия Кауфман. Манекенщица посетила Венецианский кинофестиваль в блестящем платье черного цвета люксового бренда Balmain, которое оформлено глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ногу.

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