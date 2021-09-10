Российская модель появилась в откровенном наряде на кинофестивале в Венеции

Российская супермодель Валерия Кауфман привлекла внимание фотографов откровенным нарядом на 78-м Венецианском кинофестивале. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте фотохудожницы Федерики Пьерпаоли (Federica Pierpaoli).

27-летняя манекенщица посетила премьеру фильма режиссеров Дамиано и Фабио Динноченцо «Латинская Америка». На размещенном снимке знаменитость позирует в блестящем платье черного цвета люксового бренда Balmain, которое оформлено глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ногу.

Образ звезды дополнили несколько колец, браслет и серьги с зелеными камнями, а также босоножки с тонкими ремешками на высоком каблуке в тон наряда. Прическа Кауфман была с эффектом мокрых волос, а на лицо визажист нанес макияж в стиле smoky eyes.

Ранее наряд актрисы Кристен Стюарт на кинофестивале в Венеции вызвал недоумение в соцсетях. 31-летняя звезда пришла на премьеру фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», в котором она сыграла роль покойной принцессы Уэльской, в костюме Chanel бирюзового цвета. Полупрозрачный комплект состоит из камисоли с резинкой на талии и брюк прямого кроя.